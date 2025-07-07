3 yıldır naaşı kayıp olan Melih Bozkurt kimdir nasıl şehit oldu? Beni bir köşeye atan utansın

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için PKK’lı teröristlerin daha önce Zap’ta hastane olarak kullandığı mağaraya giren 19 asker metan gazından zehirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre 12 asker şehit oldu. 12 askerin mağarada bulunma sebebi 3 yıldır naaşı kayıp olan şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'du...