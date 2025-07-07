3 yıldır naaşı kayıp olan Melih Bozkurt kimdir nasıl şehit oldu? Beni bir köşeye atan utansın
Üç yıldır naaşı aranan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un son WhatsApp mesajı yürekleri burktu. Şehit kaybolmadan önce "Kendi öz yurdumda ben miyim garip? Beni bir köşeye atan utansın" notunu düşmüştü. 3 yıl sonra gelen ihbarla şehidin naaşı bulundu. Onu mağaradan almak için giren 12 asker ise şehit düştü. Şehit Melih Bozkurt'un naaşı onu ararken şehit olan askerlerle birlikte çıkarıldı.
2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için PKK’lı teröristlerin daha önce Zap’ta hastane olarak kullandığı mağaraya giren 19 asker metan gazından zehirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre 12 asker şehit oldu. 12 askerin mağarada bulunma sebebi 3 yıldır naaşı kayıp olan şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'du...
NURİ MELİH BOZKURT NASIL ŞEHİT OLDU?
28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit düşmüştü. Yoğun ateş nedeniyle Nuri Melih Bozkurt'un cenazesi alınamamıştı. Bölge kontrol altına alındıktan sonra yapılan aramalarda ise şehidin naaşı bulunamamıştı.
WHATSAPP'INDAKİ SON NOT
3 yıldır naaşı bulunamayan Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp'ına yazdığı son mesaj yürek sızlatan türdendi. 28 Nisan 2022 tarihli mesajında kayıp şehit, Ali Kınık'ın 'Satan Utansın' şiirinden şu satırları yazmıştı:
"Kendi öz yurdumda ben miyim garip?
Beni bir köşeye atan utansın
Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp
İti el üstünde tutan utansın!
3 YILDIR NAAŞI ARANIYORDU
Şehit Nuri Melih Bozkurt'un naaşını vatanına ve sevdiklerine getirmek için TSK 3 yıldır arama çalışması yapıyordu. Yapılan bir ihbarla şehidin naaşının Zap doğusu, Avaşin-852 rakımlı tepedeki Hastane Mağarası”nda olduğu öğrenildi.