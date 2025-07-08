Hayalindeki topraksız tarım makinelerini üreten girişimcinin hedefi ihracat
Girişimci Melih Dökmeci, 2020'de tasarımına başlayıp 2023'te ilk satışını yaptığı topraksız tarım makinelerini Avrupa, ABD ve Orta Doğu'ya ihraç etmek istiyor.
Dökmeci, uzun yıllar ilgisini çeken topraksız tarım ve hayalini kurduğu topraksız tarım makinelerinin yerli üretimi için 2020 yılında şirketini kurdu.
Ev ve iş yerleri gibi yeşil yapraklı yenilebilir sebzelerin tüketildiği yerlerde bitki üreten cihazları bu lokasyonlara koyma hedefiyle yola çıkan Dökmeci, iç pazardaki ilk satışını ise 2023 yılında gerçekleştirdi.
Üretim serüvenini AA muhabirine anlatan Dökmeci, "İlk başta sağdan soldan topladığım parçalarla küçük prototip cihazlar kurdum. Bu cihazlarla konsepti ortaya çıkardıktan sonra kendi tasarımlarımıza başladık. Cihazın içindeki elektronik kart ve yazılımlar kendi tasarımımız. Bunların hepsi Türkiye'de tasarlandı ve Türkiye'de yazıldı." dedi.
Dökmeci, yerli ve milli üretim olan topraksız tarım cihazları için Türk Patent Kurumuna faydalı model ve patent başvurusu yaptıklarını, bunların inceleme aşamasını geçip onay alma sürecinde olduklarını söyledi.