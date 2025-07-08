Hayalindeki topraksız tarım makinelerini üreten girişimcinin hedefi ihracat

Üretim serüvenini AA muhabirine anlatan Dökmeci, "İlk başta sağdan soldan topladığım parçalarla küçük prototip cihazlar kurdum. Bu cihazlarla konsepti ortaya çıkardıktan sonra kendi tasarımlarımıza başladık. Cihazın içindeki elektronik kart ve yazılımlar kendi tasarımımız. Bunların hepsi Türkiye'de tasarlandı ve Türkiye'de yazıldı." dedi.