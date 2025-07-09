Galatasaray çıldırdı! Victor Osimhen için Napoli'ye inanılmaz teklif
Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılıların Napoli'ye yaptığı son teklif gündem oldu. Osimhen transferi tamamlanması durumunda Türk futbol tarihine geçecek. İşte detaylar...
Galatasaray geçen sezon kazanılan Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının önemli parçalarından olan golcü futbolcu Victor Osimhen’i transfer etmek için gereken adımları attı.
Sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan’a gitmeyi reddeden yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Öte yandan Haluk Yürekli’nin haberine göre Osimhen, reklam anlaşmalarıyla birlikte 21 milyon euro maaş kazanacak.
Napoli 2 teklifi reddetti
İlk olarak 50 milyon euro daha sonra ise 60 milyon euroluk iki teklifi reddedilen Galatasaray radikal bir karar aldı.
Galatasaray 75 milyon euroyu ödeyecek
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen için 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Ödeme planında anlaşılırsa transfer tamamlanacak. Fabrizio Romano’nun haberine göre Galatasaray ödemeyi 5 yıla yaymayı teklif etti.