İletişim Başkanlığı'ndaki görev değişikliği sonrası DMM’den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına atanırken, İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin Duran getirildi. Görev değişikliği sonrası bazı iddialara yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunda kasıtlı algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek paylaşımları yalanladı.

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Dün gece Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı. Buna göre, İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığına getirildi. İletişim Başkanlığı görevine ise Burhanettin Duran getirildi.

Fahrettin Altun'un görev değişikliği öncesinde gazeteci Serdar Akinan'ın iddialarına ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

"Kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır." denilen açıklamada, "Görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonları yapmaya dönük faaliyetler, devletimizin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetidir." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital platformlarda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişikliğiyle ilgili olarak yanıltıcı ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmakta; kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle devletin farklı kurumlarında gerçekleştirilen görev değişiklikleri, Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırma amacıyla yapılmaktadır. Bu değişiklikler, devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışıyla hayata geçirilmektedir.

Görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonları yapmaya dönük faaliyetler, devletimizin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetidir. Gerçeği yansıtmayan iddialar, hem kurumlarımızın uyum içinde sürdürdüğü çalışmalarına gölge düşürmeyi hem de kamuoyunu yanıltmayı hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kamu kurumlarımız, anayasal sorumlulukları doğrultusunda, uyum ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye devam etmektedir.

“Saygıyla duyurulur” notuyla bitirilen açıklama, görev değişikliklerini hedef alan spekülatif içeriklerin devlet kurumlarına zarar vermeyi amaçladığını bir kez daha hatırlattı.