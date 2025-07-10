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Bitcoin 112 bin dolar sınırına dayandı! Yeni rekor

Bitcoin 112 bin dolar sınırına dayandı! Yeni rekor

Kripto para piyasasında ani bir yükseliş yaşandı. Bitcoin'in 111 bin 965 dolar olan rekoru, bugün itibarıyla 111 bin 988,90 dolara yükseldi.

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En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin'de yeni rekor kırıldı.

112 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, bu fiyatla tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi mektupları piyasalarda belirsizlik ve tedirginliğe neden olduğu için Bitcoin'in değerinde artış meydana geldi.

Ayrıca yükselişte ETF girişleri, piyasalardaki güven arayışı ve kısa pozisyonların tasfiyesi etkili oldu.

Bitcoin yeni yıla dalgalı seyirli başlamasının ardından temmuzda yükseliş seyrine geçti.

Bitcoin'in fiyatı şu sıralarda yıl başına göre yüzde 18,5, 3 ay öncesine göre ise yüzde 39 daha değerlendi.

BITCOIN: 111 BİN 988,90 DOLAR

İnişli çıkışlı bir seyir gösteren Bitcoin için psikolojik eşik olan 110 bin dolar aşıldıktan sonra 111 bin 988,90 dolara kadar yükseldi.

Ekonomistler Bitcoin için kısa vadede 120 bin ve sonrasında da 134 bin doları görmesinin beklendiğini açıkladı.

ETHEREUM: 2 BİN 770 DOLAR 

Altcoin'lerin en tanınmış para birimi olan Ethereum fiyatı da yüzde 1,1 artışla 2 bin 770 dolar civarında seyretti. 

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