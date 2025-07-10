Bakan Kurum: Adil barış için çalışıyoruz

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2025 Ukrayna İyileştirme Konferansı, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Açılışta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen konuşma yaparken, Türkiye’yi temsilen katılan Bakan Kurum, Ukrayna’da adil ve kalıcı barış için Türkiye’nin çabalarının süreceğini vurguladı.

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İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan La Nuvola Konferans Merkezi'nde düzenlenen "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı” devlet ve hükümet başkanlarının aile fotoğrafı çekimi ile başladı.

HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

Konferansta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşma yaptı.

"ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Açılış oturumuna Türkiye’yi temsilen katılan Bakan Kurum, konferansa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ukrayna İyileştirme Konferansı için Roma’dayız. Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum ayrıca konferansa katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelip sohbet etti.