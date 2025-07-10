Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: İnşallah ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak” dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 5. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan mesajında, “5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak...” ifadelerini kullandı.