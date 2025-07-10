BIST 10.331
DOLAR 40,07
EURO 46,95
ALTIN 4.274,08
HABER /  GÜNCEL

CHP'de baklava kutusu krizi: Boğazlayasım geldi

CHP'de baklava kutusu krizi: Boğazlayasım geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki Genel Merkez'de CHP’li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı sert uyarılarda bulundu.

Abone ol

CHP’li belediye başkanları, Ankara’da Genel Merkez’de, Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Gündem, CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ve belediyelerin dikkat etmesi gereken hususlardı. Toplantıdaki ifadeler, basına yansıdı.

Habertürk’ün haberine göre Özgür Özel, konuşmasında belediye başkanlarına sert uyarılarda bulundu.

'BOĞAZLAYASIM GELDİ'

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusundaki paraları görünce çok sinirlendiğini kaydeden Özel, “boğazlayasım geldi” ifadesini kullandı.

CHP lideri, benzer bir durumların ortaya çıkması, belediye yönetimlerinin yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlara bulaşması durumunda affının olmayacağının altını çizdi. Özgür Özel “Gereğini yapar, partiden atarım” dedi.

Belediyelerin dışarıdan aldıkları ihaleler için de uyarılarını sürdüren Özel, “Dışarıdan özel şirketlerle değil kendi iştiraklarinizle, kendi imkanlarınızla hizmet verin” talimatında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, konserler ve diğer belediye etkinlikleri ilgili hassas olunması gerektiğini de vurguladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi
İletişim Başkanlığı'ndaki görev değişikliği sonrası DMM’den açıklama
İletişim Başkanlığı'ndaki görev değişikliği sonrası DMM’den açıklama
Bitcoin 112 bin dolar sınırına dayandı! Yeni rekor
Bitcoin 112 bin dolar sınırına dayandı! Yeni rekor
Bakan Kurum: Adil barış için çalışıyoruz
Bakan Kurum: Adil barış için çalışıyoruz
12 asker nasıl şehit oldu vahim iddialar vardı MSB'den mağarada olanları açıkladı
12 asker nasıl şehit oldu vahim iddialar vardı MSB'den mağarada olanları açıkladı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Adem Soytekin tahliye edildi
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Adem Soytekin tahliye edildi
Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: İnşallah ebediyen özgür kalacak
Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: İnşallah ebediyen özgür kalacak
Demirtaş’ın avukatları tahliye için mahkemeye gidiyor
Demirtaş’ın avukatları tahliye için mahkemeye gidiyor
CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden alındı
CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden alındı
Doğum gününüz yalnızca burcunuzu belirlemiyor! Asıl önemini duyunca çok şaşıracaksınız...
Doğum gününüz yalnızca burcunuzu belirlemiyor! Asıl önemini duyunca çok şaşıracaksınız...
Çılgın gelir! Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı
Çılgın gelir! Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başladı
Cinsel istismardan tutuklanan öğretmen mahkemeye çıktı, yaptığı rezaleti tanık anlattı
Cinsel istismardan tutuklanan öğretmen mahkemeye çıktı, yaptığı rezaleti tanık anlattı