CHP'de baklava kutusu krizi: Boğazlayasım geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki Genel Merkez'de CHP’li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı sert uyarılarda bulundu.

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CHP’li belediye başkanları, Ankara’da Genel Merkez’de, Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Gündem, CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ve belediyelerin dikkat etmesi gereken hususlardı. Toplantıdaki ifadeler, basına yansıdı.

Habertürk’ün haberine göre Özgür Özel, konuşmasında belediye başkanlarına sert uyarılarda bulundu.

'BOĞAZLAYASIM GELDİ'

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusundaki paraları görünce çok sinirlendiğini kaydeden Özel, “boğazlayasım geldi” ifadesini kullandı.

CHP lideri, benzer bir durumların ortaya çıkması, belediye yönetimlerinin yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlara bulaşması durumunda affının olmayacağının altını çizdi. Özgür Özel “Gereğini yapar, partiden atarım” dedi.

Belediyelerin dışarıdan aldıkları ihaleler için de uyarılarını sürdüren Özel, “Dışarıdan özel şirketlerle değil kendi iştiraklarinizle, kendi imkanlarınızla hizmet verin” talimatında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, konserler ve diğer belediye etkinlikleri ilgili hassas olunması gerektiğini de vurguladı.