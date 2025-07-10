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Galatasaray Icardi'nin sakatlığındaki riski açıkladı

Galatasaray Icardi'nin sakatlığındaki riski açıkladı

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahalara dönüş sürecinin iyi ilerlediğini söyledi.

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İnce, sarı-kırmızılı ekibin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirdiği antrenmanda basın mensuplarına Icardi'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Takımda sakat futbolcu bulunmadığını aktaran İnce, ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Arjantinli golcüyle ilgili, "Şu anda sakat bir oyuncumuz yok. Kenarda olan, grubun dışında kalan tek oyuncumuz Mauro. Gidişatında herhangi bir anormallik yok. Bu dakikaya kadar her şey mükemmel gitti. Son yıllarda bununla ilgili çok fazla çalışma var. Oyuncunun iyileşmesi, her şeyi yapabilmesi, onu riske etmemizi gerektirmiyor. Çünkü bağın kanlanma süresi var. Günden güne mukavemeti artıyor. Yani ne kadar geç çıkarsa o kadar risk azalıyor. O yüzden biz de şu anda ihtiyacımız olmayan bir risk almıyoruz. İşin doğrusu bu. Beraber oyuncuyla, hocayla oturup konuşacağız. Mauro gayet iyi durumda. O riski almamızı gerektirecek zamana kadar zamanı doğru kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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