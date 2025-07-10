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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Stocker ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Stocker ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Stocker ile ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avusturya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında özellikle ticaret ve yatırımlar alanında önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekerek, bu potansiyelin daha etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İş birliğini derinleştirmek için atılacak adımları sürdüreceklerini belirtti.

BÖLGESEL KRİZLER VE SURİYE

Bölgesel krizlere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin küresel barış için çaba göstermeye devam ettiğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kalıcı barışın sağlanması için ortaya çıkan fırsatların heba edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Gazze’de yaşanan insani krizin ise felaket boyutuna ulaştığını söyleyen Erdoğan, acil yardım ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin, sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

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