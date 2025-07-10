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Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Türk futbol tarihinin en büyük bonservisi...

Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Türk futbol tarihinin en büyük bonservisi...

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun, yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Benfica ile el sıkıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlı ekibin, Benfica'ya bonuslar dahil 5+25 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. Beşiktaş'ın, Portekiz ekibine bu parayı 5 taksitle ödeyeceği aktarıldı.

24 yaşındaki milli futbolcunun, Beşiktaş ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 5 milyon Euro maaş alacağı iddia edildi.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Milli futbolcu, yarın İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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