Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Türk futbol tarihinin en büyük bonservisi...

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun, yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Benfica ile el sıkıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlı ekibin, Benfica'ya bonuslar dahil 5+25 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. Beşiktaş'ın, Portekiz ekibine bu parayı 5 taksitle ödeyeceği aktarıldı.

24 yaşındaki milli futbolcunun, Beşiktaş ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 5 milyon Euro maaş alacağı iddia edildi.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Milli futbolcu, yarın İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.