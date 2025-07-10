Parayı bol buldu Kadir Ezildi düğüne doymuyor eşi Gamze Ezildi'ye öyle bir kına yaptı ki...

FOX TV'deki Temizlik programı ile şöhreti yakalayan Kadir Ezildi'nin düğün serisi sürüyor. Kadir Ezildi Gamze Ezildi ile 5 Mayıs 2025 tarihinde nikah kıymıştı. Geçen yıl bu zamanlar da dillere destan olan düğün kıvamında bir nişan töreni yapmışlardı. Kadir Ezildi'nin düğün serisi devam ediyor. Ezildi bu kez eşi Gamze Ezildi için dillere destan bir kına gecesi düzenledi.