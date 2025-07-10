Parayı bol buldu Kadir Ezildi düğüne doymuyor eşi Gamze Ezildi'ye öyle bir kına yaptı ki...
FOX TV'deki temizlik programı ile hem parayı hem şöhreti bulan Kadir Ezildi'nin düğün serisi bir türlü bitmek bilmiyor. Geçen yıl bugünlerde nişanlanan Kadir Ezildi, 5 Mayıs'ta da nikah kıymıştı. Kadir Ezildi bu kez eşi Gamze Ezildi'ye yine dillere düşecek bir kına gecesi yaptı. Gamze Ezildi'nin kına kıyafetleri dikkat çekerken Kadir Ezildi bir saniye durmadı kurtlarını döktü.
FOX TV'deki Temizlik programı ile şöhreti yakalayan Kadir Ezildi'nin düğün serisi sürüyor. Kadir Ezildi Gamze Ezildi ile 5 Mayıs 2025 tarihinde nikah kıymıştı. Geçen yıl bu zamanlar da dillere destan olan düğün kıvamında bir nişan töreni yapmışlardı. Kadir Ezildi'nin düğün serisi devam ediyor. Ezildi bu kez eşi Gamze Ezildi için dillere destan bir kına gecesi düzenledi.
Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye Erzurum'da kına gecesi yaptı. Ailesi ile birlikte komşularını da Erzurum'a götüren Kadir Ezildi, paraya da kıymıştı.
Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Ezildi giydiği 2 farklı kına kıyafeti ile dikkat çekti. Gecede organizasyon da vardı.
Kadir Ezildi kına gecesinde bir saniye boş durmadı. Davul çalan, halay çeken Kadir Ezildi, eşinin taktığı taçla göbek attı. İşte Kadir Ezildi'nin bitmeyen düğün serisindeki kına gecesi...
Kadir Ezildi kınada kurtlarını döktü videosu - Tıkla