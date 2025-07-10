Immobile'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Bologna, Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Immobile'nin yeni adresi belli oldu. Bologna, Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi.

İtalyan golcü, Serie A ekibinde yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş'tan sözleşmesi fesih bedeli olarak 2.6 milyon Euro alan 35 yaşındaki İtalyan golcü, senelik 6 milyon Euro kazanıyordu. Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.