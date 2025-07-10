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Cüneyt Özdemir'den çarpıcı İmamoğlu yorumu: Aday olduğu için değil...

Cüneyt Özdemir'den çarpıcı İmamoğlu yorumu: Aday olduğu için değil...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, son dönemde bazı çevrelerde yaygınlaşan “Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı” algısına sert çıktı. Özdemir, bu görüşün yanlış olduğunu belirterek yaşanan süreci hatırlattı.

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Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kimi dost çevrelerinde de görüyorum, çok yanlış bir algı oturmuş durumda. ‘Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu, onun yüzünden tutuklandı’ diyorlar. Hayır. Çok hızlı unutuyoruz. Herkes yapmaya başladı o haberleri, sonra bir sessizlik oldu. Herkes bekliyordu aslında. İmamoğlu bunu gördüğü için sahaya çıktı, mitingler verdi, tonunu sertleştirdi. Hatta tutuklandıktan sonra, o hafta sonu sandıklar kuruldu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.”

Özdemir ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da gelişmeleri yakından takip ettiğini ima ederek, “Muhtemelen Mansur Yavaş da bir şey biliyor, bekliyor...” ifadelerini kullandı.

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