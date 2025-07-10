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Barış Yarkadaş’tan Babacan’a sert tepki: Bu söz saçmalığın daniskası

Barış Yarkadaş’tan Babacan’a sert tepki: Bu söz saçmalığın daniskası

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, "Erdoğan kaybedeceği seçime gitmez" açıklaması, siyasi kulislerde tartışma yarattı. Gazeteci Barış Yarkadaş ise bu çıkışa sert tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, Babacan’ın sözlerini “saçmalığın daniskası” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Erdoğan kaç kez kaybetti yerel seçimi… Ayrıca, yarın aday olabilirse ‘Kesin kazanacak’ diye şartlandırıyorsunuz seçmeni.”

Yarkadaş, bu tür söylemlerin seçmen psikolojisini olumsuz etkilediğini ve muhalefeti peşinen yenik duruma düşürdüğünü savundu.

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