Barış Yarkadaş’tan Babacan’a sert tepki: Bu söz saçmalığın daniskası

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, "Erdoğan kaybedeceği seçime gitmez" açıklaması, siyasi kulislerde tartışma yarattı. Gazeteci Barış Yarkadaş ise bu çıkışa sert tepki gösterdi.Abone ol
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, Babacan’ın sözlerini “saçmalığın daniskası” olarak nitelendirerek şunları söyledi:
“Erdoğan kaç kez kaybetti yerel seçimi… Ayrıca, yarın aday olabilirse ‘Kesin kazanacak’ diye şartlandırıyorsunuz seçmeni.”
Yarkadaş, bu tür söylemlerin seçmen psikolojisini olumsuz etkilediğini ve muhalefeti peşinen yenik duruma düşürdüğünü savundu.