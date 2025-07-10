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Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB net rakamı duyurdu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB net rakamı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi doğrultusunda bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Başvurular 8 Temmuz 2025 itibarıyla başladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi" doğrultusunda hesaplandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik başvuru sürecinin 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başladığını bildirdi.

Aktürk, müracaatların Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla yapılabileceğini belirterek, sürecin sorunsuz yürütülmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

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