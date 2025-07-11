Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Ilves'i 6-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya'nın Ilves takımını ağırladı.

Slovenya'da oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 26. dakikada Santana'nın golüyle 1-0 öne geçti, 43. dakikada Elias'ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

GOL YAĞMURU İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ

Maçın 47. dakikasında Shakhtar Donetsk'te bir kez daha sahneye çıkan Santana, skoru 3-0'a getirdi.

Üstün oyununu sürdüren Shakhtar Donetsk, 74. dakikada Kevin, 87. dakikada Pedrinho ve 89. dakikada da Newertton'la üç gol daha bularak maçtan 6-0 galip ayrıldı.

RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLACAK

Karşılaşmanın rövanşı 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakalayan Shakhtar Donetsk, turu geçmesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.