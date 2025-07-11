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Esenyurt'ta böceklerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı olanlar oldu

Esenyurt'ta böceklerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı olanlar oldu

Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine yol açtı.

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Alınan bilgiye göre, Ardıçlı Mahallesi 789. Sokak'taki 6 katlı binada oturan Y.K. (41) haşerelere karşı önlem almak amacıyla mangalda pul biber yaktı.

Oluşan yoğun dumanın apartmanı kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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