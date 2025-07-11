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Özgür Özel zıvanadan çıktı: Osman Gökçek'e 'bozuk tohum' dedi

Özgür Özel zıvanadan çıktı: Osman Gökçek'e 'bozuk tohum' dedi

CHP Genel Başkanı Özür Özel, mecliste baklaa dağıtarak baklava kutusunda rüşvete gönderme yapan Osman Gökçek'e "Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var utanmadan millete laf ediyor, bozuk tohum!" dedi.

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CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Adana'da düzenlendi.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek çıkan Özgür Özel, konuşmasında yine ölçüyü kaçırdı.

Meclis'te baklava dağıtarak CHP'yi eleştiren AK Parti Ankara Milletvekili ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçekçok ağır ifadelerle eleştirdi.

Osman Gökçek'in 'baklava' üzerinden gönderme yapmasına, "Gitmiş baklava kutusu yaptırmış millete ahlak dağıtıyor. Senin partinin Başbakan yardımcısı, Meclis Başkanı Bülent Arınç, FETÖ'ye Ankara'yı pazarladın demiş, senin kursağından geçen her lokmada şaibe var utanmadan millete laf ediyor, bozuk tohum!" ifadelerini kullandı.

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