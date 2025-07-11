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Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın

Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın

Eyüpsultan'da bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı Köy Yolu üzerinde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına sıçradı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangında, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, evin çatısında hasar oluştu.

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