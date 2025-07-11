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Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde büyük operasyon: 346 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde büyük operasyon: 346 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 346 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Siber suçlarla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 346 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya "21 il merkezli “Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 99 kişi tutuklandı. 60’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli Çanakkale, İzmir, Ordu, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Nevşehir, Hatay, Şırnak, Adıyaman, Trabzon, Kırıkkale, Hakkari, Iğdır, Isparta, Van, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Siirt, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Konya’da operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,
Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık, Yasak Cihaz ve Programlar, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

7 adet araca ve 1 adet iş yerine el konuldu

Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 Milyon 800 bin TL değerinde 7 adet araca ve 1 adet iş yerine el konuldu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde büyük operasyon: 346 kişi yakalandı - Resim: 0

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