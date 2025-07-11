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Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya’nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze’deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti."

 

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