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Otomobil ikiye bölündü! Böyle kaza görülmedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil ikiye bölündü! Böyle kaza görülmedi

Çorum'un Laçin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilin görüntüsü şaşkına çevirdi.

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Mehmet D. (61) idaresindeki 19 M 5070 plakalı yolcu minibüsü, Ender K'nin (23) kullandığı 06 DSM 368 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler, minibüsteki Nisa T. (21), Duran D. (65), Furkan E.T. (20), Dursun K. (39), Burçak K. (28), Erkan İ. (48) ve Bayram T. (46) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Otomobil ikiye bölündü! Böyle kaza görülmedi - Resim: 0

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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