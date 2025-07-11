Tayyip Erdoğan, çağırsa Hüseyin Çelik koşa koşa gider!

Gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Hüseyin Çelik'in "terörsüz türkiye" süreci ile ilgili açıklamasını Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi. Özışık, geçmiş dönemlerde Çelik'in çalışma şeklini, yaptığı hataları dile getirdi.

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Hüseyin Çelik, "terörsüz türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Kürt meselesi sadece Kürtlerin değil, 85 milyonun meselesidir. Sayın Bahçeli bizi şaşırttı. Ama şaşırtmaya devam etsin. AK Parti’nin Bahçeli ve MHP kadar net ve istekli olmadığını görüyorum. Kayyum politikalarına da hep karşı oldum. Halkın iradesine müdahale olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık, geçmiş dönemlerde Çelik'in çalışma şeklini, yaptığı hataları dile getirdi.

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