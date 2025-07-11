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Kocaeli'de amca yeğenlerine kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de amca yeğenlerine kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 yeğenini öldürdü, 1 yeğenini yaraladı.

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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde, aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda F.Y. yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y'ye tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de amca yeğenlerine kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 0

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kocaeli'de amca yeğenlerine kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

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