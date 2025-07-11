Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı: 4 yıllık imza...
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. on olarak Jhon Duran transferini açıklayan Fenerbahçe sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.
Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Sarı-Lacivertliler'den gece yarısı çok sürpriz bir hamle geldi.
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı ve Türkiye'ye getirdiği Jhon Duran transferini resmen açıklayan Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanmıştı.
Fenerbahçe bir ismi daha bitiriyor
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gent ile transfer için yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı aktarıldı.
Haberin detayında Fenerbahçe'nin Archie Brown ile 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Archie Brown'ın Milan'la da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.