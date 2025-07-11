Yiğit Bulut aslen nereli eski eşi Şule Zeybek kimdir? Yiğit Bulut vefat etti!

Bir süredir kanser tedavi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaşamını yitirdi. Bir süre önce Yiğit Bulut'un yoğun bakıma alındığı haberleri gelmişti. Yiğit Bulut kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Ağırlaşan hastalığı sebebiyle Yiğit Bulut oğlunun mezuniyet törenine dahi katılamamıştı. Peki Yiğit Bulut nereli eski eşi Şule Zeybek kimdir? Bu evlilikten Bulut Ahmet Yiğit isminde bir oğulları var.

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İSTANBUL'daki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaşamını yitirdi. 53 yaşında olan Yiğit Bulut pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Yiğit Bulut yoğun bakıma alınmıştı.

Yiğit Bulut nereli

1972 doğumlu olan Yiğit Bulut aslen Edirne Keşanlı. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunu olan Yiğit Bulut Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştı. İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Bulut, ekran yüzü olarak ünlendi. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapan Yiğit Bulut, Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştı. 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilen Yiğit Bulut, 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştı.

Yiğit Bulut; Erdoğan için ölürüm

Medyaya ilk çıktığı yıllarda milliyetçi söylemleriyle tanınan Yiğit Bulut, Gezi olayları ile birlikte Erdoğan'ı ve AK Parti'yi savunmaya başladı. Geçmişte 'kandırılmış olabileceğini' belirten Yiğit Bulut, aydınlanma yaşadığını şu sözlerle aktarmıştı:

-“Ben en büyük medyanın en tepesinde en fazla maaşı alırken neden bırakayım. Herkesin bir aydınlanma dönemi olur. Ben içinde bulunduğum yapının nasıl bir yapı olduğunu anlaya anlaya bu noktaya geldim. Biz de geçmişte kandırılmış olabiliriz. İnsan düşündükçe gördükçe bunların farkına vardıkça durduğu yerde duramıyor.

-Bugün Erdoğan için ölmek gerekirse ben ölürüm. Benim gibi milyonlar var. -2008 yılında IMF’yi kovduğu gün benim için vazgeçilmez lider oldu. 170 yıl sonra bir liderin çıkıp finansal esareti bitirmişse ben ölmeye hazırım.”



Yiğit Bulut eşi ve oğlu kimdir?

Yiğit Bulut bir kez evlendi. Bu evliliği de Şule Zeybek ile yaptı. Şule Zeybek Aydın Doğan'ın baldızının kızı.

Yiğit Bulut'un eski karısı Şule Zeybek'in babası da tanınmış bir isim; eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek. Yiğit Bulut eşi Şule Zeybek ile olan bu evliliğini 2000 yılında yaptı ve 2010 yılında boşandı. Yiğit Bulut'un bu evlilikten Bulut Ahmet Yiğit adında bir oğlu bulunuyor.

Şule Zeybek eniştesi Aydın Doğan medyada aktif olduğu dönemde sunuculuk yapmıştı.