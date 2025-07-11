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6 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Yeliz'in sırrı çözüldü, altından vahşet çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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6 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Yeliz'in sırrı çözüldü, altından vahşet çıktı

Ardahan'dan son gelen haber kan donduran cinsten... Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedi bulundu. Yeliz'in eski eşi E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

6 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Yeliz'in sırrı çözüldü, altından vahşet çıktı - Resim: 1

Kentte 2011'de görücü usulüyle E.Y. ile evlenen ve Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.

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6 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Yeliz'in sırrı çözüldü, altından vahşet çıktı - Resim: 2

Boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

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6 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Yeliz'in sırrı çözüldü, altından vahşet çıktı - Resim: 3

Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan söz konusu şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

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6 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Yeliz'in sırrı çözüldü, altından vahşet çıktı - Resim: 4

Bu yıl içinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

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