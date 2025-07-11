Garanti ve Huawei'den akıllı saatte temassız ödeme için işbirliği

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ (GÖSAŞ) ile Huawei Türkiye arasında yapılan işbirliği kapsamında, BonusFlaş, markanın yeni nesil akıllı saati Huawei Watch 5'te temassız ödeme deneyimi sunacak.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, ödeme sistemleri alanında yenilikçi çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İşbirliğiyle Watch 5 kullanıcısı Garanti BBVA müşterileri, fiziki kart ya da cep telefonu taşımaya gerek kalmadan hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapabiliyor. Markanın diğer NFC destekli saat modellerinde de yakın zamanda BonusFlaş ile temassız ödeme özelliği kullanılabilecek.

Garanti BBVA müşterileri, BonusFlaş uygulamasının teknolojik altyapısı sayesinde, ödeme sırasında cep telefonlarını ya da fiziksel kartlarını kullanmadan, saatleriyle hızlı ve güvenli şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzü, yüksek işlem hızı ve gelişmiş güvenlik standartları sayesinde BonusFlaş, temassız ödemeleri saat üzerinden de kolaylıkla yapılabilir hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, Huawei'nin sunduğu ileri teknolojiyle temassız ödeme konforunu da bileklerinde taşıyor.

- 'Müşterilerimize kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, temassız ödeme teknolojilerine yaptıkları yatırımlarla bir yandan kullanıcı deneyimini mümkün olan her platformda geliştirirken bir yandan da ödemeleri görünmez kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Orbay, 'Teknolojinin sağladığı tüm olanakları, müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere dönüştürüyoruz. Huawei gibi global bir teknoloji lideriyle gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, mobil cüzdan deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.' ifadelerini kullandı.

Akıllı saati aynı zamanda cüzdan haline getiren BonusFlaş uygulamasıyla temassız ödeme olanaklarını daha da çeşitlendirmiş olduklarını belirten Orbay, yakın zamanda tüm modellere aynı teknolojiyi entegre edeceklerini aktardı.

Orbay, 'Huawei akıllı saat kullanıcıları ile bu teknolojimizi her modelde buluşturmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA olarak inovasyon odağımızla müşterilerimize zaman kazandıran, güvenli ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesini yaptı.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Wan Fei de tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yerel çözümler ve teknoloji işbirlikleriyle Türkiye'deki kullanıcı deneyimi memnuniyetin arttırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Wan Fei, 'Bu noktada, en yeni akıllı saatimiz Huawei Watch 5 için, Garanti BBVA ile yaptığımız işbirliği, BonusFlaş temassız ödeme özelliğiyle bunun en güzel örneklerinden biri oldu.' ifadelerini kullandı.