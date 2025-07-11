Cari açık mayıs ayında beklentilerin altında kaldı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu. Piyasa beklentileri 825 milyon dolarlık bir açık olması yönünde oluşmuştu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayında cari açık yaklaşık 16 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar dolar ve 68 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler mayısta 5 milyar 635 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 872 milyon dolar ve 4 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.