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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulut için taziye mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Yiğit Bulut için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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