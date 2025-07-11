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FETÖ hükümlüsü eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi.

Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı.

Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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