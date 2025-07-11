Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye başvurusu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Bu kararın ardından Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan diğer isimler için tahliye başvurusu yapılacağı açıklandı.

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Başvuru süreci, AİHM kararının adil yargılanma ve delil yetersizliği tespitlerine dayandırılıyor. Başvuruların, PKK’nın silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi ise dikkat çekti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hak ihlali kararı verdi.

Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları harekete geçti. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, avukatlar sadece Demirtaş değil, aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulunacak.

Avukatlar, ilk olarak bugün, hüküm veren yerel mahkemeye başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep edecek. Ardından, AİHM kararının mahkumiyetin dayanağını oluşturan delilleri geçersiz kıldığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne beraat başvurusu yapılacak. Avukatlar, AİHM kararının bağlayıcılığına dikkat çekerek, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, tahliye başvurularının, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de gerçekleştirilmesi planlanan silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.