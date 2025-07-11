TOBB'dan Suriye çıkarması! Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri görüştü.

Abone ol

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB heyeti, Türkiye ve Suriye'nin ticari ilişkilerini geliştirmek, bu ülkenin sanayi ve ticari altyapısının yeniden inşasını görüşmek amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ekonomik ilişkileri, işbirliği fırsatları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, görüşmenin çok verimli geçtiğine işaret ederek, "İki ülke arasında yapılabilecek ticari işbirliği çalışmalarını ele aldık, Türk şirketleriyle işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla artacağına inanıyorum. Türkiye, komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki normalleşme sürecini memnuniyetle takip ettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye içindeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesi için atılan adımları takdir ediyoruz. Ekonomik kalkınma yönündeki çabaların başarısı için bizler de destek vereceğiz. TOBB olarak Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için buradayız. 'Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, iki ülke ticaret hacmini nasıl geliştirebiliriz', bunları görüştük. Başta altyapı, inşaat, enerji, gıda, lojistik gibi birçok sektörde Türk firmaları önemli rol üstlenebilir."

"Deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz"

Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin geleceğinin inşası için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurgularken, Türk iş dünyası olarak özellikle OSB ve kara gümrük kapılarının modernizasyonu alanlarındaki tecrübelerini aktarabileceklerini, bu konularda ortak çalışmalar yapılabileceğini bildirdi.

Türkiye genelinde 400'den fazla OSB bulunduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu bölgelerde yer alan firmalar, toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor ve yaklaşık 2,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye bu OSB modeli sayesinde bir sanayi ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'deki kara gümrük kapıları oda-borsa camiası tarafında modernize edildi. Birleşmiş Milletler tarafından da dünya çapında en iyi proje olarak seçildi ve örnek gösterildi. Daha verimli ve etkin çalışmaya başlayan kara gümrük kapılarımızda geçiş hacmi katlanarak artarken ihracat yapan firmalarımızın navlun masrafları azaldı. Tüm bu deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz. Bunun için teknik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada bir çalışma grubunun kurulması gerektiğini ikili görüşmelerde aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taşımacılık faaliyetleri ivme kazandı"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin son dönemde ivme kazandığını ve bölgedeki ticaretin canlandığını belirterek, Türkiye'den Suriye'ye bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 110 bin taşıma gerçekleştirildiğini aktardı.

Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu 30 binden fazla şirket bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunların 6 bini imalat sanayi firması. Türkiye'nin Suriye ile ticareti, iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolara gerilemişti. Ancak sonraki yıllarda Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin katkısıyla savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen yeniden 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2024 itibarıyla Suriye'nin en büyük ticaret partneri Türkiye oldu. Bunda Suriyeli girişimcilerin büyük katkısı var. Yeni dönemde Türkiye ve Suriye'nin daha fazla işbirliği gerçekleştirmesinde bu durum büyük avantaj sağlıyor."