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Netanyahu'dan Trump'a övgü, Gazze'ye tehdit mesajı

Netanyahu'dan Trump'a övgü, Gazze'ye tehdit mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ı "İsrail'in en büyük dostu" olarak niteleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları açıkça savundu.

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İsrail ordusu, bombardıman altında tuttuğu Gazze'ye yardım girişini de engelleyerek kıtlığa ve açlıktan ölümlere neden olmaya devam ediyor.

Netanyahu ise ABD merkezli Newsmax kanalına verdiği röportajda, uluslararası toplumun sert eleştirilerine rağmen bu durumu "meşrulaştırmaya" çalışan söylemleri dillendirdi.

"Gazze'deki sivillere defolun diyoruz." ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail ordusunun “sivilleri hedef almasının sorumlusunun Hamas olduğunu” iddia etti.

Hamas ile yürütülen müzakerelere de değinen Netanyahu, “Muhtemelen 60 günlük bir ateşkes olacak. (Gazze’deki İsrailli esirlerden) İlk grubu çıkaracağız ve ardından bu 60 günü buna bir son vermek için müzakere etmeye çalışacağız.” dedi.

Ateşkes sürecini esir takasıyla sınırlı tutmaya çalışan Netanyahu, Filistin direniş örgütü Hamas’ın müzakere sürecindeki ana talebi olan savaşın tamamen bitirilmesi yönündeki isteğini ise görmezden geldi.

Netanyahu, “Hamas silahlarını bırakırsa bu yarın, bugün sona erebilir." diye konuştu.

Röportajın devamında İran’a yönelik tehditkar söylemlerini sürdüren Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran’ın nükleer programını “yıllarca geriye attıklarını” iddia etti.

Netanyahu, Tahran yönetiminin kıtalararası balistik füzelerle “Amerikan şehirlerini vurmayı hedeflediğini” öne sürdü.

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