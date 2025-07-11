Bugün saat 11.15'de PKK silahlarını imha etti! PKK Silah bırakma görüntüleri

TÜRKİYE bugün tarihi bir gün yaşıyor. Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında bugün PKK silah bıraktı. Silah bırakma merasimi Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki Casene Mağarası’nda yapıldı. Saat 11.15'te mağarada silahlar imha edildi ve tören 11.30'da bitti. Silah bırakma görüntülerinin birazdan medyaya servis edilmesi bekleniyor.

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Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı. Bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasına ilişkin ilk tören saat 11.15'te gerçekleşti. Yaklaşık 15 dakika süren silah bırakma töreni 11.30'da tamamlandı. Silah bırakma anının görüntüleri medyaya servis edilecek.

Tören, Süleymaniye’ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki Casene Mağarası’nda yapıldı

Silah bırakma törenini ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci takip etti. Medya mensupları sabah kaldıkları otelden alınıp töreni izleyecekleri ekranların kurulduğu bir alana götürüldüler.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ile milletvekillerinin de bulunduğu heyeti de tören alanındaydı. Medya ve DEM heyeti mağaradaki silah bırakmayı tören alanına kurulan ekranlar aracılığıyla izleyebildi.

HAYIRLI CUMA RAHAT UYU SIRRI! DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, X hesabından yaptığı açıklamayla tarihi günde Sırrı Süreyya Önder’i şu sözlerle andı:

-“Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun”

Bugüne nasıl gelindi?



Herşeyi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısı başlattı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da İmralı Adası’nda 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı. Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.