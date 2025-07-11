BIST 10.400
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.309,38
HABER /  GÜNCEL

Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...

Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...

IRAK Süleymaniye'de bugün bir grup PKK'lı silah bıraktı. Tören için seçilen alan uzun süre medyadan gizlendi. Tören alanına da zaten medya götürülmedi. PKK'nın tarihi olarak nitelenen silah bırakma için seçtiği yer bir mağaraydı. Peki neden Casene mağarası seçildi, o mağaranın onlar için önemi neydi.

Abone ol

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı. Bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasına ilişkin tören Süleymaniye’ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki Casene Mağarası’nda yapıldı. 

Yaklaşık 15 dakika süren silah bırakma töreni 11.30'da tamamlandı. PKK militanları silahlarını teslim etti ve bu silahlar mağarada yakılarak imha edildi. 

Neden Casene mağarası seçildi?

Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara... - Resim: 0PKK'nın silah bıraktığı mağaranın Kürtler için bir önemi var. Şeyh Mahmut tarafından ilk gazete bu mağarada hazırlanıp, burada kurulan matbaada basılmış. Kürtler için bu mağara Kürt medyasının başladığı yer olarak görülüyor. Mağara Dukan bölgesine 5 km uzakta yer alıyor. Mağarada çekilen görüntüler medyaya servis edilecek. 

Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara... - Resim: 1

Törenin yapıldığı Casene mağarasının bulunduğu alan daha önce bir çok kez TSK tarafından hava saldırıları ile bombalanmıştı. PKK mağaranın bulunduğu bölgeyi medya savunma alanı olarak ilan etmişti. 

İlgili Haberler
Bugün saat 11.15'de PKK silahlarını imha etti! PKK Silah bırakma görüntüleri
BU FOTO GALERİYE BAKIN
PKK'nın silah bırakma görüntüleri yayınlandı! PKK'lılar silahlarını ateşe böyle attı
Foto Galeri PKK'nın silah bırakma görüntüleri yayınlandı! PKK'lılar silahlarını ateşe böyle attı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
Pervin Buldan'dan duygusal paylaşım! Hayırlı bir cuma oldu Sırrı
Pervin Buldan'dan duygusal paylaşım! Hayırlı bir cuma oldu Sırrı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor
AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor
Mahalle yangında küle döndü! Ekipler sayaç okuyup fatura kesince vatandaş çıldırdı
Mahalle yangında küle döndü! Ekipler sayaç okuyup fatura kesince vatandaş çıldırdı
Bugün saat 11.15'de PKK silahlarını imha etti! PKK Silah bırakma görüntüleri
Bugün saat 11.15'de PKK silahlarını imha etti! PKK Silah bırakma görüntüleri
Netanyahu'dan Trump'a övgü, Gazze'ye tehdit mesajı
Netanyahu'dan Trump'a övgü, Gazze'ye tehdit mesajı
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilgi attı fon miktarı büyüdü
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilgi attı fon miktarı büyüdü
Türkiye katılım finansta hedef büyütüyor
Türkiye katılım finansta hedef büyütüyor
5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma yükümlülüğü gelecek
5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma yükümlülüğü gelecek
Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye başvurusu
Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye başvurusu