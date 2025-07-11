Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...

IRAK Süleymaniye'de bugün bir grup PKK'lı silah bıraktı. Tören için seçilen alan uzun süre medyadan gizlendi. Tören alanına da zaten medya götürülmedi. PKK'nın tarihi olarak nitelenen silah bırakma için seçtiği yer bir mağaraydı. Peki neden Casene mağarası seçildi, o mağaranın onlar için önemi neydi.

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Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı. Bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasına ilişkin tören Süleymaniye’ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki Casene Mağarası’nda yapıldı.

Yaklaşık 15 dakika süren silah bırakma töreni 11.30'da tamamlandı. PKK militanları silahlarını teslim etti ve bu silahlar mağarada yakılarak imha edildi.

Neden Casene mağarası seçildi?

PKK'nın silah bıraktığı mağaranın Kürtler için bir önemi var. Şeyh Mahmut tarafından ilk gazete bu mağarada hazırlanıp, burada kurulan matbaada basılmış. Kürtler için bu mağara Kürt medyasının başladığı yer olarak görülüyor. Mağara Dukan bölgesine 5 km uzakta yer alıyor. Mağarada çekilen görüntüler medyaya servis edilecek.

Törenin yapıldığı Casene mağarasının bulunduğu alan daha önce bir çok kez TSK tarafından hava saldırıları ile bombalanmıştı. PKK mağaranın bulunduğu bölgeyi medya savunma alanı olarak ilan etmişti.