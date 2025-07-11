TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü

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TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın iddiasına açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin inceleme sonuçlarını paylaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

Bu incelemeler sonucunda suda olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirildi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığına" ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

ASKİ Genel Müdürlüğünce, sağlanan içme suyunun kalitesinin ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sürekli kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır. Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025'te gerçekleşmiştir ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, bahse konu iddialar sonrası, TBMM'nin de içinde yer aldığı bölge yeniden incelenmiştir ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Ayrıca Meclis dışında o bölge genelinde herhangi bir şikayet tarafımıza vatandaşlar tarafından iletilmemiştir."

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