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TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü

TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmelerde ekonomik iş birliği, yeniden imar süreci ve organize sanayi bölgeleri gibi başlıklar masaya yatırıldı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberinde iş insanlarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak için Şam'ı ziyaret ederek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin canlandırılması, Türklerin Suriye'deki yeniden imara yapacağı katkılar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri (OSB) ile ilgili tecrübesini ve başarısını örnek göstererek, "1990'lardan itibaren OSB'ler Anadolu'ya yayılarak sanayileşme sürecini hızlandırdı. Bugün Türkiye genelinde 400'den fazla OSB bulunuyor. Burada yer alan firmalar, toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor ve yaklaşık 2,7 milyon kişi çalışıyor. Türkiye bu OSB modeli sayesinde bir sanayi oldu. Oda-Borsa camiası modernize edildi. Birleşmiş Milletler tarafından da dünya çapında en iyi proje olarak seçildi ve örnek gösterildi” diye konuştu.

TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü

Görüşmede, Hisarcıklıoğlu iki ülke arasındaki ekonomik bağların yeniden kurulmasının önemine işaret etti. Türkiye'nin 2024'te Suriye'nin en büyük ticaret partneri haline geldiğini, finansal hizmetlerde yüzde 60'lık artış olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'dekilerin kurduğu 30 binden fazla şirket var. Bunların 6 bini imalat sanayi şirketi. Türkiye'nin Suriye ile ticareti iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon gerilemişti. 2024 yılında ise Suriye'nin en büyük ticaret ortağı Türkiye oldu” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Şam temaslarında TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Kanokoğlu ve iş insanları katıldı.

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