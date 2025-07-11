BIST 10.400
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.309,38
HABER /  DÜNYA

Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti. Trump'ın açıklaması merak ediliyor.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti.

Yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergisi

ABD'nin ticaret ortağı olan çoğu ülkeye yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını aktaran Trump, uygulamaya giren tarifelerin oldukça olumlu karşılandığını vurguladı.

Mevcut genel gümrük vergileri yüzde 10 seviyesinde uygulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...
Neden Casene mağarası seçildi? Meğer PKK'nın silah bıraktığı mağara...
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
Pervin Buldan'dan duygusal paylaşım! Hayırlı bir cuma oldu Sırrı
Pervin Buldan'dan duygusal paylaşım! Hayırlı bir cuma oldu Sırrı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
Bakan Murat Kurum, asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
TOBB Heyeti, Şam'da Şara ile görüştü
AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor
AK Parti'nin 32. Kızılcahamam kampı başlıyor
Mahalle yangında küle döndü! Ekipler sayaç okuyup fatura kesince vatandaş çıldırdı
Mahalle yangında küle döndü! Ekipler sayaç okuyup fatura kesince vatandaş çıldırdı
Bugün saat 11.15'de PKK silahlarını imha etti! PKK Silah bırakma görüntüleri
Bugün saat 11.15'de PKK silahlarını imha etti! PKK Silah bırakma görüntüleri
Netanyahu'dan Trump'a övgü, Gazze'ye tehdit mesajı
Netanyahu'dan Trump'a övgü, Gazze'ye tehdit mesajı
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilgi attı fon miktarı büyüdü
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilgi attı fon miktarı büyüdü
Türkiye katılım finansta hedef büyütüyor
Türkiye katılım finansta hedef büyütüyor