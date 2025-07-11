Trump'tan merak uyandıran sözler: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti. Trump'ın açıklaması merak ediliyor.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti.
Yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergisi
ABD'nin ticaret ortağı olan çoğu ülkeye yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını aktaran Trump, uygulamaya giren tarifelerin oldukça olumlu karşılandığını vurguladı.
Mevcut genel gümrük vergileri yüzde 10 seviyesinde uygulanıyor.