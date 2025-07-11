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AK Parti'den silah bırakmayla ilgili ilk açıklama! Kritik eşik geçilmiştir

AK Parti'den silah bırakmayla ilgili ilk açıklama! Kritik eşik geçilmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin terörsüz bölge hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi her şart altında korunmuştur. Gelinen aşamada Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. 

Terörü 'vekâlet savaşları'nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade Terörsüz Türkiye iradesi ve bunun Terörsüz bölge' anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."
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