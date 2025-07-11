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Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

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Emine Erdoğan, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum."

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