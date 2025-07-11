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Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük silah demişti ama mevzu başka

Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük silah demişti ama mevzu başka

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Temmuz 2025 cumartesi günü önemli bir açıklama yapacak. Bunun için AK Parti'de hummalı bir hazırlık var. Sır olarak tutulan Erdoğan'ın açıklamasına dair dün Cem Küçük, 'bir silah ya da çelik kubbe olabilir" demişti. Ancak bugün gelen kulisler Erdoğan'ın terörsüz Türkiye konusuyla ilgili açıklama yapacağı yönünde.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında 12 Temmuz Cumartesi gününü işaret ederek "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi. Bu açıklama ile birlikte Cumartesi günü açıklanacak olan 'tarihi' mesaj merak konusu oldu. 

AK Parti'nin Kızılcahamam Kapmı'nın açılışında gerçekleşecek olan bu açıklama için partide hummalı bir hazırlık var. Peki Erdoğan'ın önemli müjdesi ne olacak? İşte bu konuda farklı senaryolar var. 

Bir silah olabilir
Cem Küçük'e göre Erdoğan en son 'önemli bir müjde' dediğinde Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıklamıştı. Bu açıdan olaya yaklaşan Cem Küçük şunları söyledi:
-İki ihtimal var. Ya çözüm süreciyle ilgili gelen durumu açıklayacak. 
-İkincisi; Herhalde çok büyük bir silah geliştirmiş olabiliriz. Ya da çelik kubbe bitmiş olabilir. Veya kıtalar arası balistik füze ya da nükleer silah, bilmiyorum... AK Parti büyük bir hazırlık yapıyor. Çok önemli bir açıklama deniyor.

Ahmet Hakan : PKK'yla ilgili
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise müjdenin silah bırakan PKK ile ilgili olacağını duyurdu. Erdoğan'ın “PKK’nın tarihe karışacağı müjdesini” vereceğini belirten Hakan şunları yazdı:

-"Bir müjde verecek. Bir manifesto sunacak. Müjde: PKK’nın tarihe karışacağı müjdesidir."

Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük silah demişti ama mevzu başka - Resim: 0

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