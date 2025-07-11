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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu ve Altaylı'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu ve Altaylı'yı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. İmamoğlu ve Fatih Altaylı ile görüştüğünü ve soruşturmaları hakkında bilgi aldığını kaydeden Dervişoğlu, her ikisinin de sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu belirtti.

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Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekilleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milletvekillerinin diğer tutuklularla, kendisinin ise İmamoğlu ve Fatih Altaylı ile görüştüğünü ve soruşturmaları hakkında bilgi aldığını kaydeden Dervişoğlu, her ikisinin de sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, İmamoğlu'nun süreçle alakalı bir takım kaygılarını ifade ettiğini aktararak, "Kamuoyunun da zaten malumu, bu soruşturmanın bir siyasi soruşturma olduğunu ama başka yerlere evrilmeye çalışıldığını ifade ettiler. Biz o gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz." dedi.

Altaylı ile görüşmesine değinen Dervişoğlu, "Ne için tutuklu olduğunu biliyor. 2,5 dakikalık bir ses kaydından ya da görüntüden ötürü hala iddianamesinin tanzim edilmemiş olmasından kaynaklı olarak da birtakım huzursuzlukları var. Ama son derece iyi gördüm, son derece huzurlu gördüm. Dediğim gibi neden burada olduğunu biliyor. Hangi mücadeleyi vermesi gerektiğini de çok iyi biliyor." diye konuştu.

Dervişoğlu, bu günlerin geçeceğine inandığını belirterek, "Hukuk dışı bir takım yargılamalar ve yargıya dışarıdan müdahalelerin yaşandığı bu sürecin Türkiye'ye herhangi bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim. Öncelikle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, haksızlık ve hukuksuzlukların da bertaraf edilmesinin gerekli olduğu hususuna vurgu yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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