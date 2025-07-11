Spotify krizi büyüyor: Türkiye'den çekilebiliriz

Rekabet Kurulu'nun hakkında başlattığı inceleme sonrası Spotify'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dijital müzik platformu, Türkiye’deki faaliyetlerini geçici olarak durdurmayı ya da tamamen sonlandırmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Platform, kullanıcı içeriklerine yönelik sansür taleplerine karşı olduklarını vurguladı.

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Spotify, Türkiye'de hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının ardından faaliyetlerini sonlandırabileceğini açıkladı. Şirket, kullanıcı içeriklerine müdahale taleplerine karşı olduklarını belirtirken, süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

Rekabet Kurulu, geçen hafta dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı. Duyuruda, Spotify'ın müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılacağı ve Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacağı belirtilmişti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, Spotify’da dini değerleri hedef alan oynatma listelerinin yer aldığını ve bunlar konusunda platformdan herhangi bir hamle gelmediğini belirtmişti.

Spotify Türkiye tarafından X üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz."

İngiliz The Times gazetesine konuşan Spotify yetkilileri, kullanıcı içeriklerinin sansüre uğramasına karşı olduklarını belirtti. Kaynaklar, Türk makamlarla işbirliğinin sürdüğünü ancak şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da tamamen sonlandırma ihtimalini değerlendirdiğini aktardı.