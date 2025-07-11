Türkiye Finans'tan yeni kullanıcılara özel finansman kampanyası

Türkiye Finans, yeni kullanıcılarına özel hazırladığı nakit destek kampanyasını başlattığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'a kadar geçerli kampanya kapsamında, Türkiye Finans Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşmeyle müşteri olan bireyler, yüzde 0 kar payı oranıyla 3 ay vadeli 50 bin lira finansman ve 25 bin lira taksitli nakit avans olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit desteğinden yararlanabilecek.

"Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi" kapsamında mobilden müşteri olan yeni müşterileri ayrıca 11 bin liraya varan Bonus fırsatı bekliyor.

Yakınlarını Türkiye Finans'a davet eden ve koşulları sağlayan herkes, kişi başına 500 lira olmak üzere toplamda 5 bin lira varan bonus kazanıyor.

Kampanya, Sigorta, Yedek Hesap, İhtiyaç Finansmanı, Günlük Hesap ile Bireysel Emeklilik ürünlerinin her biri için 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin 500 lira bonus kazandırıyor.

Mobilden Türkiye Finanslı olan müşteriler, bankanın Otomatik Fatura Ödeme Talimatı ve Happy Bonus kredi kartı avantajlarından yararlanırken, toplam 2 bin 500 lira değerinde bonus kazanma imkanı buluyor. 1000 lira tutarında CarrrefourSA hediye çeki de "Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi"nde yeni Türkiye Finans kullanıcılarını bekliyor.

Böylelikle Türkiye Finans'ın yeni müşterisi olan kişiler "Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi" kapsamında sunulan toplamda 11 bin lira bonusu elde etme fırsatına sahip oluyor.

"Müşterilerimizin hayatlarına değer katan çözümler üretmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bireysel ve Kobi Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, Türkiye Finans olarak kullanıcı odaklı yaklaşımlarıyla katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda finansal çözümler sunarken, aynı zamanda dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla hizmet deneyimini sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Yeni finansman kampanyasıyla Türkiye Finans ailesine mobilden görüntülü görüşme ile yeni katılacak müşterilere finansman imkanı sunduklarını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Kampanyamızın temelinde, bireylerin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlarken, onlara masrafsız ve adil bir hizmet deneyimi yaşatma hedefimiz yatıyor. Katılım finans prensiplerine sadık kalarak oluşturduğumuz bu fırsatın, yeni müşterilerimiz için güven verici bir başlangıç noktası olacağına inanıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarına değer katan çözümler üretmeye ve onların finansal yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz."