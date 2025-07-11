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AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi

AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir." ifadesini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha ve teslim süreciyle ilgili ilk adımın gerçekleştiğini belirtti.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetlere büyük katkı sağlamaktadır.

AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi - Resim: 0

Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir."

AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi - Resim: 1

"Kritik bir eşik geçilmiştir"

Ömer Çelik, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkeye ve milli egemenliğe dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırının başarısız kılındığına dikkati çekerek, bölücü terörün ülkeye dönük emellerine geçit verilmediğini vurguladı

AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi - Resim: 2

Her zaman rahmetle ve şükranla andıkları şehitler ile kahraman gazilerin, vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesinin her şart altında korunduğunu ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması, teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü 'vekalet savaşları'nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade 'Terörsüz Türkiye' iradesi ve bunun 'Terörsüz bölge' anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."

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