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PKK'nın "silah bırakma" törenine katılan Ahmet Türk ile ilgili çarpıcı detay! 8 yıllık...

PKK'nın "silah bırakma" törenine katılan Ahmet Türk ile ilgili çarpıcı detay! 8 yıllık...

Süleymaniye'de terör örgütü PKK'lı ilk grup silahlarını yakarak imha etti. Törene DEM Parti'den çok sayıda isim törene katılırken Ahmet Türk'ün bu törene katılabilmesi için 8 yıllık yurtdışına çıkma yasağının kaldırıldığı ortaya çıktı.

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Terör örgütü PKK'lı bir grup, Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreç kapsamında Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.

MİT mensupları da törendeydi

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

Törene çok sayıda DEM Partili kaldı

Törene Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, Halkları Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk ile DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar'ın da aralarında olduğu heyet katıldı.

Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı

Halk TV canlı yayınına bağlanan gazeteci İsmail Küçükkaya katıldığı canlı yayında törene katılan Ahmet Türk'le ilgili önemli bir detayı açıkladı. Küçükkaya, "Ahmet Türk, 8 yıldır yurt dışı yasağım vardır ama 3 gün evvel bu törene katılabilmem için yasağım kaldırıldı" dediğini aktardı.

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