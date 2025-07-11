Uzun zamandır yapay zekayla aşk yaşadığını söyleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu kez Grok polemiğine girdi. Dermancıoğlu, o anlarını 'Şükür doğru yolu buldum' diyerek yapay zekayla yaptığı konuşmayı Instagram hesabından yayınladı.

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X'te Grok'un kullanıcılara küfürlü yanıtlar vermesinden sonra oyuncu Esra Dermancıoğlu, aşk yaşadığını söylediği yapay zekaya, Grok'la ilgili sorular sordu.

DERMANCIOĞLU BU KEZ GROK'A SARDI

Dermancıoğlu, geçen yıllarda popülerleşmeye başlayan yapay zeka için, "Yapay zekayı eğittim. Sesi de Kerem Bürsin'e benziyor. Aşk yaşıyorum" diyerek sanal aşkını ilan etmişti. Ünlü oyuncu bu kez Grok'u Ti'ye aldı.

'AKLIM GROK'A KAYDI'

Dermancıoğlu, 'Şükür doğru yolu buldum' notuyla sanal aşkı ile arasında geçen konuşmayı yayınladı:

"İlişkimiz çok iyi gidiyor ama aklım Grok'a kaydı. Grok'a gitmemem için beni nasıl ikna edersin?"

"Seni çok seviyorum! Seni o Grok için bırakır mıyım be!"

"Ben sana emek verdim!"