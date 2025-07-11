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Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin hakkında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 9 yıl 2'şer ay, biri ise 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldı.

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Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan şirketin operasyon direktörü Cem Y. ile şirket sorumlu müdürü Serkan B, tutuksuz sanıklar iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız A. ile kapsül montaj üretim hattında mühimmat üretim müdürü olan Murad B, olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cem Y, Serkan B. ve Murad B'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen Hulusi Yağız A'yı ise aynı suçtan takdir indirimiyle 4 yıl 7 ay hapse mahkum etti.

İddianameden: Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A. tutuklanmış, Murad B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.

İddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen bir nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtiliyordu.

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